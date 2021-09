Henk Blok is sinds begin dit jaar weer te horen als nieuwslezer op de radio. Na een sabbatical van ruim een half jaar leest hij tegenwoordig het nieuws in de middag op Radio Veronica. “Ik kom er steeds meer achter dat dit vak op mijn lijf geschreven is. Als jochie van elf had ik al een droom: bij de radio. Die jongensdroom beleef ik nog elke middag bij Tim en Celine. De rol van nieuwslezer voelt voor mij persoonlijk als het meest perfecte maatpak”, vertelt Henk.

De nieuwslezer kampt met een zeldzame vorm van reuma en nam daarom vorig jaar een lange pauze. “Nadat ik zestien jaar lang vroeg mijn bed was uitgerold voor het nieuws in ‘Evers Staat Op’, begon langzaam het idee te rijpen of ik dit nog wel wilde. Ook omdat ik door ziekte fysiek minder in staat ben om in mijn vrije tijd lekker actief bezig te zijn. Maar nu zit ik weer ’s middags in de studio, kijk ik om me heen en dan denk ik: dit is potdorie wel die jongensdroom, die ik nu aan het beleven ben. Die droom komt nog elke dag uit.”

Genomineerd

Henk won in 2015 de RadioFreak Award voor Beste Nieuwslezer. Dit jaar is hij opnieuw genomineerd. “Zoiets is op meerdere vlakken een enorme eer. Toen ik de onderscheiding in 2015 won, viel ik al bijna van mijn stoel. Het was echt heel bijzonder. Daarna ben ik regelmatig genomineerd geweest en ook nu dus weer. Het is heel eervol dat ik kennelijk nog niet vergeten ben.”

Henk neemt het op tegen Anton Griep (Qmusic) en NOS-nieuwslezer Jan van de Putte. “Dat zijn toch een paar giganten”, zegt Henk over hen. “Jan is echt een nieuwslezer die naar mijn gevoel nooit een klemtoon verkeerd doet, altijd precies weet waar hij het over heeft en vooral ook heel duidelijk alles uitspreekt. Ik geloof hem. Anton is weer een gigant op een heel andere manier. Hij geeft de show met Domien extra kleur.”

Nieuws duiden

Maar lezen we het nieuws tegenwoordig niet vooral op onze telefoon? Henk: “Dat klopt, maar het vak staat niet stil. Een weg die we bij Talpa onder leiding van Bart Jan Cune zijn ingeslagen, is het nieuws meer duiden. Door je berichtenkeuze, afgestemd op de leefwereld van de luisteraar, is dat bij elke zender weer anders. Ook dat is op een bepaalde manier kleuren, zonder natuurlijk je objectiviteit uit het oog te verliezen.”

