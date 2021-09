De belangrijkste radioprijzen van het jaar worden weer uitgereikt. De stembussen van de RadioFreak Awards 2021 zijn vanaf nu geopend.



RadioFreak.nl zet radiomakers en medewerkers van radiostations achter de schermen in het zonnetje. Niet de bekende dj’s of presentatoren, maar verslaggevers, nieuwslezers en radiomakers in de nacht maken kans om in de prijzen te vallen. Stemmen kan vanaf nu op de speciale Awards-pagina. Door te stemmen maak je kans op een DAB+-radio van AlleKabels.nl of het RadioFreak-prijzenpakket.

>> Stem op de RadioFreak Awards 2021

Nominaties

De genomineerden voor de RadioFreak Awards 2021 (seizoen september 2020 t/m augustus 2021) zijn gekozen door de programmadirecteuren of zendermanagers van de landelijke radiostations in Nederland. Zij mochten per categorie één persoon of radiostation nomineren, mensen van hun eigen zender uitgezonderd.

Op basis van die inzendingen heeft RadioFreak een top drie samengesteld met de drie meest genoemde namen of stations.

Genomineerden

Giel Beelen is met zijn nachtprogramma ‘Giel’ een van de genomineerden in de categorie Beste Nachtprogramma. “Giel heeft zich opnieuw uitgevonden”, zegt een van de zenderbazen. Giel neemt het op tegen ‘Wildgroei’ (Radio 2) en ‘Nachtzuster’ (Radio 1).

Anton Griep, nieuwslezer in de middag op Qmusic, is een van de genomineerden in de categorie Beste Nieuwslezer. “Anton weet de juiste balans te vinden tussen het meedoen met de gezelligheid in het programma van Domien Verschuuren en toch bij het nieuws te autoriteit te houden om het nieuws te brengen”, aldus een van de zendermanagers. Anton neemt het op tegen Jan van de Putte (NPO Radio 1) en Henk Blok (Radio Veronica).

De genomineerden:

Beste nieuwslezer

Anton Griep (Qmusic)

Henk Blok (Radio Veronica)

Jan van de Putte (NPO Radio 1)

Beste nachtprogramma

Nachtzuster (NPO Radio 1)

Giel (NPO Radio 2)

Wildgroei (NPO Radio 2)

Beste verslaggever

Thomas van Groningen (BNR)

Sebastiaan Timmerman (NPO Radio 1)

Arman Avsaroglu (NPO Radio 1)

Beste sidekick

Erik-Jan Rosendahl (SLAM!)

Jelte van der Goot (Radio 538)

Chris Bergström (Radio 538)

Beste vormgeving

Qmusic

SLAM!

KINK

Beste marketing

NPO Radio 4

Qmusic

NPO Radio 2