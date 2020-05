‘Aan de Slag’ is opnieuw het best beluisterde radioprogramma van Nederland. De show van Bart Arens, dagelijks tussen 09:00 en 12:00 uur op NPO Radio 2, trekt gemiddeld 640.000 luisteraars, met een marktaandeel van 14,1 procent. Het programma ‘Stenders Platenbonanza’ heeft met 15,8 procent het hoogste marktaandeel.

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Nationaal Luisteronderzoek (NLO) over de periode maart-april 2020. In de top vier van best beluisterde programma’s staan louter shows van NPO Radio 2. ‘Gijs 2.0’ trekt gemiddeld 598.000 luisteraars, ‘Stenders Platenbonanza’ 567.000 luisteraars en ‘Spijkers met Koppen’ is goed voor 510.000 luisteraars.

In de top 20 van meest beluisterde programma’s zijn bijna alleen maar shows uit de dagprogrammering, tussen 9:00 en 16:00 uur, te vinden. ‘De Wild in de Middag’ is daarop een uitzondering. In het overzicht is ook ‘Samen Sterk Top 100’ te vinden, de lijst die de vier Talpa-zenders vorige maand uitzonden.

Best beluisterde programma's maart-april 2020 (doelgroep 10+)

Programma Zender Luisterdichtheid Marktaandeel Aan de Slag NPO Radio 2 640.000 14.1% Gijs 2.0 NPO Radio 2 598.000 14.5% Stenders Platenbonanza NPO Radio 2 567.000 15.8% Spijkers Met Koppen NPO Radio 2 510.000 14% Jeroen Nieuwenhuize Radio 10 489.000 10.9% Oor wil ook wat NPO Radio 2 464.000 11.8% Menno Barreveld Qmusic 448.000 10.1% Edwin Diergaarde Radio 10 425.000 11.4% Samen Sterk Top 100 Radio 538 414.000 11% Nieuwsweekend NPO Radio 1 405.000 11.3% Samen Sterk Top 100 Radio 10 401.000 10.7% Het Foute Uur Qmusic 397.000 9.8% Robert Feller Radio 10 396.000 10.5% Bureau De Wilt NPO Radio 2 393.000 12.3% Annemiekes A-Lijst NPO Radio 2 392.000 12.6% Menno de Boer Radio 538 385.000 9.2% Wim van Helden Qmusic 384.000 10.1% Ivo van Breukelen Radio 538 369.000 9.9% Timur Timur Show NPO Radio 2 365.000 11.6% Wild in de Middag NPO Radio 2 363.000 14.1%

Bron: NLO/GfK (doelgroep 10+)

Foto: AVROTROS | Elvin Boer