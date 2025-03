Grand Prix Radio kan dit jaar weer op de Nederlandse zender verslag doen van de Formule 1. Dit komt door een samenwerking tussen de zender en Viaplay, de rechtenhouder van de sport in Nederland.

De afgelopen twee jaar was het commentaar van Olav Mol te horen op de Belgische variant van de zender. Via een app met VPN-verbinding kon naar de Belgische stream in Nederland geluisterd worden.

Dankzij de samenwerking is de Formule 1 niet alleen online maar ook via DAB+ te beluisteren bij Grand Prix Radio.

Luistercijfers

Eerder scoorde de zender hoge luistercijfers tijdens een Grand Prix Weekend. Dit bleek te komen doordat tv-geluid van de Formule 1 races onterecht als beluistering van de zender werd opgemerkt. Door deze ‘simulcast’ kreeg Grand Prix Radio onterecht hoge luistercijfers. Eerder overwoog NMO om Grand Prix Radio helemaal uit het luisteronderzoek te halen, al zegt directeur onderzoek Patricia Sonius van NMO nu dat er “nooit sprake van is geweest” om de zender uit de meting te halen. “Enkel om de methodiek aan te passen.”

Foto: Grand Prix Radio