Grand Prix Radio wil komend voorjaar meedoen aan de veiling van FM-frequenties. “De inschatting is dat je daar minimaal 3 miljoen euro voor nodig hebt”, zegt Olav Mol in de podcast ‘Formule 1 aan Tafel‘. “Daarom zijn we begonnen om een investeringsronde te doen.” De radiozender zoekt dus investeerders. Geïnteresseerden kunnen aandelen kopen vanaf 1500 euro. Daarvoor krijgen ze 150 aandelen.

De zender wil meer sporten uitzenden dan alleen de Formule 1. “Live-uitzendingen van de Formule 1 blijven we doen. Vanuit België of vanuit Nederland.” Op dit moment heeft de zender alleen de Belgische rechten, waardoor je in Nederland alleen via een omweg kunt luisteren. “We gaan geen live voetbal of tennis doen.”

“We willen een grandstand-programma in de weekenden. Waarbij er presentator als een soort multiviewer televisie kijkt en roept wie er bijvoorbeeld bij het schaatsen gewonnen heeft. Wij zijn op de radio ook begonnen voor mensen die niet naar de Formule 1 kunnen kijken. En op deze manier kunnen zij ook de sportuitslagen meekrijgen.”

Waardering

Uit de documenten voor investeerders blijkt dat de waardering van het bedrijf nu 20 miljoen euro is. Vorig jaar werd er een netto-winst van 41.962 euro gemaakt. Grand Prix Radio verwacht met een FM-frequentie in 2027 ruim een miljoen euro winst te maken.

Het marktaandeel was in het laatste kwartaal van vorig jaar 0,13 procent. De verwachting is dat dit aandeel met een FM-frequentie groeit naar 1,83 procent in het laatste kwartaal van 2028.

Foto: Edwin Smulders.