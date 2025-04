Rob van Someren krijgt vanaf dit weekend en eigen programma op Grand Prix Radio. Dat doet hij naast zijn programma ‘Somertijd’ op 100% NL. Iedere zaterdag en zondag tussen 10:00 en 12:00 uur presenteert Rob ‘Koffie & Classics’. Daarnaast zal hij na iedere Formule 1-race aanschuiven in de podcast van de zender: ‘F1 aan Tafel’.

Olav Mol over de komst van Rob van Someren: “We staan aan de vooravond van de transitie van Grand Prix Radio naar Sport Radio. We gaan namelijk naast Formule 1 nog veel meer sporten volgen en brengen. Denk aan voetbal, wielrennen, darts, schaatsen en meer. Bij die ambitie horen sportpresentatoren en radio dj’s die de taal van de luisteraars spreken. Rob is dat onmiskenbaar en een van de grootste in zijn soort.”

Foto: Radio 10