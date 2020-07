Giel Beelen stopt na drie jaar met zijn ochtendshow op Radio Veronica en ruilt de zender in voor NPO Radio 2, zo werd vanmiddag bekend. “Zo ontzettend dankbaar. Begin van dit jaar besloot ik om meer m’n hart te gaan volgen, maar dit had ik niet durven dromen”, zegt Giel over zijn switch. “De magie is terug vanaf 5 oktober.”

De dj presenteert vanaf oktober de vroege ochtendshow op Radio 2, tussen 4:00 en 6:00 uur. Giel maakt de show voor BNNVARA, de omroep waarvoor hij ook jarenlang de ochtendshow op NPO 3FM presenteerde. “Het is zo fijn om weer thuis te komen.”

Cijfers Radio Veronica

Giel presenteert sinds het najaar van 2017 het ochtendprogramma op Radio Veronica. De komst van de jock werd destijds groots aangekondigd door Radio Veronica, nadat via deze website al de persfoto’s uitlekten. “Een plek krijgen op een van de meest historische radiomerken die er bestaat, daar kun je als radiomaker alleen maar van dromen”, zei de radiomaker destijds.

Toch heeft het ochtendprogramma van Giel nooit voor een enorme stijging van de luistercijfers van het radiostation gezorgd. Giel noemde de afgelopen jaren verschillende oorzaken voor het uitblijven van stijgende cijfers. Vorig jaar gaf hij aan ‘dat Radio 10 te veel op Radio Veronica leek’. In 2018: “Het is goed aan het komen met de ochtendshow. Veronica heeft een nieuwe impuls gekregen en we zijn lekker aan het bouwen.”

Al langere tijd gingen geruchten dat Radio Veronica het aflopende contract met Giel niet wilde verlengen. Onlangs liet de dj toch weten dat de zender wel met hem verder wilde. Radio Veronica nu in reactie: “In overleg is besloten het contract niet verlengen. We zijn Giel dankbaar voor drie jaar ochtendradio bij Veronica en zijn bijdrage aan het muziekprofiel van de zender. We wensen hem veel succes in zijn verdere carrière.”

‘Heel excited’

Giel laat nu weten ‘heel excited te zijn’ en zegt ‘heel veel zin’ te hebben in zijn nieuwe baan bij Radio 2. “Elke werkdag op de plek waar het ooit begon: van 4 tot 6. De laatste avondshow en de vroegste ochtendshow.”

Arjan Penders, hoofd radio van BNNVARA, in een persverklaring: “Ik ben blij dat Giel terugkomt bij BNNVARA, wij zijn bij uitstek de omroep waar hij weer echt vernieuwende stappen in zijn roemruchte radiocarrière kan gaan zetten.”