De strijd om de concessie voor de lokale zendmachtiging van Amsterdam is voorbij: AT5 blijft ook de komende jaren de lokale omroep van Amsterdam. Concurrent C-Amsterdam valt af, al was het een verharde strijd tussen beide gegadigden. Het besluit over wie tot 2024 de lokale zendmachtiging van de hoofdstad kreeg, werd bijna anderhalf jaar uitgesteld.

Nu is eindelijk de kogel door de kerk: Stichting Publieke Omroep Amsterdam (POA), van onder meer AT5, SALTO, de Amsterdamse editie van FunX en de Concertzender, blijft tot 2024 de aangewezen lokale omroep van Amsterdam. Het Commissariaat voor de Media heeft hiermee het advies van de Amsterdamse gemeenteraad opgevolgd.

Wijkt af van advies

Opvallend is dat het advies van de gemeente Amsterdam voor de lokale omroep, afwijkt van het advies van de door de gemeente aangestelde onafhankelijke adviescommissie. De gemeente heeft haar motivaties volgens het Commissariaat duidelijk onderbouwd en zegt ‘geen twijfel’ te hebben waarmee het advies tot stand is gekomen.

“Ik ben heel blij dat het Commissariaat het advies van de gemeente heeft overgenomen en we eindelijk zekerheid hebben”, zegt directeur-bestuurder Alphons Martens. “In deze onzekere tijden is het voor de medewerkers erg fijn duidelijkheid te hebben over hun baan en voor alle Amsterdammers is het goed te weten dat ze kunnen rekenen op betrouwbare nieuwsvoorziening.”