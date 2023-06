Gert-Jaap Hoekman is de nieuwe hoofdredacteur van NOS Sport. Nu is hij nog hoofdredacteur van NU.nl en per 1 september maakt hij de overstap. Hoekman wordt verantwoordelijk voor de redactie en de journalistieke koers van NOS Sport. “Het is een geweldige eer om leiding te mogen geven aan de grootste sportredactie van Nederland. Er is de afgelopen maanden veel gezegd en geschreven. Ik heb vooral heel veel zin om met al mijn nieuwe collega’s iets moois op te bouwen.”

In maart trad de viertallige hoofdredactie van NOS Sport terug, naar aanleiding van meldingen van ongewenst gedrag op de sportvloer van de NOS. Momenteel is Jacqueline Smit ad interim Hoofd Sport. Een van de eerste taken van Gert-Jaap Hoekman is het formeren van een nieuwe hoofdredactie van NOS Sport.



Gerard Timmer, algemeen directeur van de NOS: “Met Gert-Jaap Hoekman zijn we erin geslaagd de journalistieke en hoofdredactionele senioriteit in huis te halen die we wensten voor NOS Sport. Gert-Jaap beschikt over een open persoonlijkheid en een menselijke benadering. Ook zijn aan de dag gelegde visie op de potentie voor NOS Sport, zowel inhoudelijk als ten aanzien van de digitale strategie, in een mediawereld die zich snel ontwikkelt zal bijdragen aan de verdere versterking van de positionering van NOS Sport.”

Loopbaan

Gert-Jaap Hoekman begon zijn journalistieke carrière als freelance sportjournalist bij de Zwolse Courant; een van de kranten die later samengingen in De Stentor. Vervolgens ging Hoekman naar Nieuwe Revu, waar hij begon als stagiair en doorgroeide als hoofdredacteur van het weekblad.

In 2012 werd Hoekman adjunct-hoofdredacteur bij NU.nl en een jaar later hoofdredacteur. Op 1 juli 2023 is Hoekman 10 jaar hoofdredacteur bij NU.nl. Hoekman zit daarnaast in het bestuur van de Raad voor de Journalistiek en is secretaris van het Genootschap van Hoofdredacteuren.

Foto: NOS/Rogier Veldman