Gordon die Gerard Ekdom opvolgt in de ochtenduren op Radio 10? Daar is geen sprake van, zegt Dave Minneboo. “Waarom zouden we dat doen op dit moment? Er is zoveel commotie rondom die man en hij is hier met herrie weggegaan”, zegt Dave, die radiodirecteur is van Talpa Network, waar Radio 10 onder valt, tegen De Telegraaf.

Patrick Kicken meldde eerder deze week dat Gordon de opvolger is van Gerard Ekdom op Radio 10. “We zouden wel gek zijn als we Gordon gaan binnenhalen, want dan weten we gelijk dat we een hoop ellende hier binnen hebben”, zo parafraseert Telegraaf-verslaggever Jordi Versteegden de reactie van Dave Minneboo.

Radio 10 zoekt een opvolger voor de ochtenduren, nu Gerard Ekdom komende zomer vertrekt naar Radio Veronica. Gerard is nog tot eind juli te horen op Radio 10.

Foto: Radio 10