In de maanden april en mei had KINK de langste luistertijd. Met een gemiddelde luistertijd van 4 uur en 33 minuten bleef het radiostation NPO Radio 5 met 1 minuut nipt voor. Dat blijkt uit de luistercijfers van NLO (Nationaal Luister Onderzoek). Radio 10 heeft de derde plek met een gemiddelde luistertijd van 4 uur en 20 minuten.

“De enorme luistertijd bewijst dat KINK trouw is aan de slogan: there is no alternative”, vindt programmadirecteur Michiel Veenstra van de alternatieve muziekzender. “De liefhebbers van alternatieve rock die ons hebben ontdekt zijnverslingerd aan het station. Dat we zo snel al deze resultaten behalen laat overduidelijk zien dat er behoefte is aan KINK. Het laat te raden hoe hoog de cijfers zouden zijn als we, net als het merendeel van de zenders in het NLO, landelijk op FM te ontvangen zouden zijn”.

Per week luisterden er zo’n 115.000 mensen naar KINK. In combinatie met de luistertijd is het marktaandeel 0,5 procent. NPO Radio 5 scoort 4,9 procent. De zender bereikt dan ook 818.000 luisteraars. Radio 10 heeft 2,1 miljoen luisteraars wekelijks met een marktaandeel van van 11,2 procent.

Zie hieronder de luistertijden per radiostation:

Station apr - mei

2020 mrt - apr

2020 apr - mei

2019 01. NPO Radio 2 04:13 04:15 2 03:29 44 02. Radio 10 04:20 04:19 1 03:49 31 03. Radio 538 03:16 03:13 3 02:54 22 04. Qmusic 03:35 03:38 3 02:58 37 05. NPO Radio 1 02:33 02:37 4 02:16 17 06. Sky Radio 03:03 03:07 4 02:47 16 07. NPO Radio 5 04:31 04:29 2 04:02 29 08. Radio Veronica 03:39 03:47 8 03:24 15 09. 100% NL 03:05 02:58 7 02:27 38 10. NPO Radio 4 02:50 02:52 2 02:27 23 11. NPO 3FM 03:07 03:11 4 02:26 41 12. SLAM! 02:33 02:32 1 02:04 29 13. classicnl 02:55 03:07 12 14. Sublime 02:51 03:02 11 02:10 41 15. BNR Nieuwsradio 01:30 01:35 5 01:23 7 16. Kink 04:32 04:49 17 --. ORN Radio 03:42 03:44 2 03:03 39 --. E Power Radio 03:38 03:46 8 03:38 =

Stijgers 100% NL, NPO Radio 5, Radio 10, Radio 538 en SLAM! Dalers BNR Nieuwsradio, E Power Radio, Kink, NPO 3FM, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Radio 4, ORN Radio, Qmusic, Radio Veronica, Sky Radio, Sublime en classicnl

