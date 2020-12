Jeroen Latijnhouwers presenteert vanaf maandag 4 januari ‘Utrecht komt thuis’ bij Radio M Utrecht. Hij is voortaan iedere werkdag te horen tussen 17:00 en 19:00 uur op de regionale zender. Het programma bevat nieuws, weer, verkeer en vaste rubrieken van onder andere dierenarts Martijntje en hovenier Jurgen, het juridisch loket en de consumentenbond.

Maya Eksteen stopt na tien jaar met het programma. De beslissing om te stoppen was niet makkelijk, zegt Eksteen. “Het was een moeilijke beslissing hoor. Want ik heb met heel veel plezier programma’s gemaakt bij Radio M Utrecht. Zeker als je wat ouder wordt, vliegt de tijd voorbij en als je dan nog eens iets anders wilt oppakken, moet je op een gegeven moment de knoop doorhakken. Ik ben heel blij met mijn opvolger en wens de luisteraars heel veel plezier met hem!”

Jeroen Latijnhouwers kreeg in april al een weekendprogramma op Radio M Utrecht. Daarnaast was hij tot voor kort te horen als nieuwslezer van Radio Veronica bij de ochtendshow van Giel Beelen. Hij heeft zin in de nieuwe uitdaging. “Het is mij een eer en een genoegen om Maya te mogen opvolgen bij Radio M Utrecht. Nog even en dan mag ík iedereen op een gezellige, informatieve manier meenemen van de middag naar de avond. Ik kan niet wachten om te beginnen!”

Televisie

Eerder las Jeroen ook het nieuws bij Edwin Evers op Radio 538. Meest bekend is hij van RTL 4, waar hij bijna 20 jaar onder meer het RTL Nieuws en Editie NL presenteerde.