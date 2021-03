RTV Utrecht wil samen met BDUmedia (onder meer uitgever van De Stad Amersfoort en de Leusder Krant), De Stadsbron (een regionaal platform voor onderzoeksjournalistiek) en Bibliotheek Eemland onder de naam ‘Nieuwsplein33’ de lokale omroep van Amersfoort worden. Per 1 oktober wordt een nieuwe concessie verleend voor de lokale omroep in Amersfoort.

“We spreken bewust niet meer van een lokale omroep”, zegt woordvoerder Gerard Schuiteman, zakelijk directeur van regionale omroep RTV Utrecht. “Een uniek plan”, noemt hij het. “Dit bestaat in Nederland nog niet.” De initiatiefnemers denken dat dit een goede manier is om samen een journalistieke vuist te maken. Schuiteman: “Nieuwsplein33 is hét adres waar Amersfoorters en Leusdenaren terecht kunnen voor relevante informatie uit hun woonplaats.’”

“We geven alle ruimte aan de journalistiek”, gaat Schuiteman verder. “Dat betekent dat we de schaarse middelen die beschikbaar zijn voor een lokale omroep zoveel mogelijk in journalisten willen investeren en niet in dure faciliteiten voor televisie en radio. Bovendien zijn er meer eigentijdse kanalen om de nieuwsconsument te bereiken.”

Radio en tv

Geen traditionele radio en televisie dus. “Maar wel journalistieke verhalen in de vorm van geschreven tekst, video, podcast en debat”, aldus Schuiteman. Die zullen worden verspreid via verschillende digitale kanalen zoals een app, een website, maar ook de social media zullen veelvuldig worden ingezet.

Schuiteman benadrukt dat de samenwerking wat hem betreft niet beperkt hoeft te blijven tot de partijen die nu het initiatief namen. “We hebben in de voorbereiding ook met meerdere mogelijke samenwerkingspartners gesproken. Die kunnen zich ook later nog bij ons initiatief aansluiten.”

Het bewaken van de onafhankelijke positie van Nieuwsplein33 is in handen gegeven van een stichting. De initiatiefnemers onderzoeken de mogelijkheid om de nieuwe redactie (bestaande uit 5 journalisten) onderdak te kunnen geven in de Amersfoortse bibliotheek.

EVA

Op dit moment is Omroep EVA de lokale omroep van Amersfoort. Bij de start van die omroep was al meteen gedoe over hoge salarissen. De gemeente besloot er toen ook niet meer geld in te steken.