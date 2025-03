Frank van der Lende gaat elke zaterdagavond een programma maken op Radio Veronica. Hij stopte onlangs met zijn late avondprogramma op werkdagen, maar keert dus terug in het weekend. Dat zei Arjan Snijders gisteravond in zijn laatste show op Radio Veronica. Frank verliest daarmee veel zendtijd: hij gaat terug van twaalf naar twee uur per week.

Volgens Arjan gaat Frank een programma maken met alleen maar live nummers. Veronica heeft de verschuivingen nog niet bevestigd. Er gaan geluiden dat het nieuws morgenvroeg pas bekend zou worden gemaakt in het ochtendprogramma van Gerard Ekdom.

Arjan Snijders zelf vertrekt helemaal bij Radio Veronica. Hoewel hij gisteravond nog te horen was op de zender, maakte hij officieel een week eerder al zijn laatste programma; de show van gisteren was vooraf opgenomen.

Frank is sinds de zomer van 2022 te horen op Radio Veronica. Hij heeft er op verschillende tijdsloten radio gemaakt, waaronder tijdelijk in de ochtenduren, tijdens de lunch en in de late avond. Eerder was de radio-dj jarenlang te horen op NPO 3FM.

Foto: Radio Veronica