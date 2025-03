Frank van der Lende heeft gisteravond zijn laatste avondprogramma gemaakt op Radio Veronica. De dj stopt in de avond, maar zegt iets anders te gaan doen op de zender. “Ik stop met de late avondshow, maar ik ga iets heel leuks nieuws doen op Veronica”, schrijft hij op Instagram.

Frank zit sinds juni vorig jaar in de avond van Radio Veronica. Daarvoor was hij op verschillende tijdslots te horen. Na zijn overstap van NPO 3FM was hij eerst op vrijdagavond te horen. In september 2023 verving hij tijdelijk de ochtendshow om per 1 januari 2024 vijf maanden de lunchshow te maken. Vervolgens kreeg hij de late avonduren.

Eerder was Frank werkzaam bij 3FM. Eerst in de nacht en vervolgens kreeg hij in 2015 de middagshow op de zender, na het vertrek van Coen Swijnenberg en Sander Lantinga naar Radio 538. Vervolgens verhuisde hij nog een aantal keer: eerst naar het weekend, de avond en uiteindelijk weer naar de middag.

Foto: Radio Veronica