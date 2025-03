Arjan Snijders vindt het “jammer, maar ook weer prima” dat hij afgelopen weekend zijn laatste programma heeft gemaakt op Radio Veronica. “Er was eerder al wel gehint dat het op zou houden, dus ik heb er rekening mee gehouden”, zegt Arjan in zijn eigen podcast ‘Dit was de Radio’. “Ik kan er prima mee leven.”

Vier jaar lang was Arjan te horen op Radio Veronica, waarvan de laatste periode met ‘The 70s & 80-files’ op zaterdagavond. “Ik deed een show op een commerciële hitzender, waarbij ikzelf de muziek mocht samenstellen. Daar kon ik ook minder gekende en minder platgetreden paden bewandelen. Ik hoopte het zo te verkopen dat het een aantrekkelijk programma voor een breed publiek kon zijn”, zei Arjan.

Geen kernbusiness

Hij vergelijkt zijn programma met die van Rob Stenders op vrijdagavond op Radio Veronica. “Ik vond het wel bij de zender passen, maar in al die jaren heb ik me wel gerealiseerd dat het niet heel logisch of een kernbusiness van dit medium is.”

Arjan loopt al lang mee in de radiowereld. Hij was onder meer de bedenker van het jaarlijkse RadioRing-gala, maakte een podcast en boek over ’50 Jaar 3FM’ en werkte bij diverse regionale zenders. Zijn werk als eindredacteur radio bij Omroep Gelderland blijft.

Foto: Radio Veronica