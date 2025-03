Oud-radioweerman Jan Versteegt is overleden op 72-jarige leeftijd. Hij was al geruime tijd ziek.

Jan begon zijn carriére als radioweerman bij Keistad FM in Amersfoort en kwam later via Omroep Gelderland en Radio Drenthe bij Radio 2 terecht. Van januari 1994 tot december 2006 verzorgde hij het weerpraatjes op Radio 2. Elke werkdag had hij in het TROS-radioprogramma de Gouden Uren zijn eigen ‘Weershow’. Hierin gaf hij in tien minuten een uitgebreide weersverwachting aangevuld met waarnemingen van vrijwillige waarnemers.

Na het stoppen bij Radio 2 was hij nog enkele jaren via Groot Nieuws Radio te horen.

Foto: Jorge Guillen via Pixabay