Florent Luyckx stopt met zijn functie van interim-programmadirecteur bij Radio Veronica. Hij wordt opgevolgd door Niels van Baarlen, die vanaf april de functie overneemt. Florent gaat zich weer volledig richten op zijn eigen bedrijf eigen Flolicious, dat gespecialiseerd is in talent management en media & marketing consultancy.

Niels van Baarlen blijft naast zijn nieuwe functie actief als sidekick in de middagshow van Wilfred Genee op Radio Veronica, zo laat Talpa weten. Eerder was Niels jarenlang vaste sidekick bij Edwin Evers op Radio 538.

Florent was sinds september 2018 ‘Station Director’ bij Radio Veronica. Onder zijn leiding voerde het station de nodige wijzigingen door. Zo ging het muziekformat op de schop, veranderde de slogan in ‘We. Love. Music.’ en werd Wilfred Genee aangetrokken voor de middaguren. Ook stopte de zender met het meermaals herhalen van themalijsten.

Onder Florents leiding bleef het marktaandeel van Radio Veronica tussen de 3 en 3,5 procent schommelen. Florent was eerder zendermanager bij 3FM, waar hij in 2009 vertrok. Na zijn periode bij de popzender werkte hij onder meer als CEO bij reclamebureau Y&R Amsterdam en later als algemeen-directeur van Qmusic in België.

