Door de coronacrisis zal 1 op de 5 lokale omroepen het loodje leggen. Dat verwacht belangenorganisatie Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO). ‘Of veel lokale omroepen zelf het einde van de coronacrisis nog zullen overleven is allesbehalve zeker’, schrijft de organisatie.

De schade door de noodmaatregelen bedraagt voor de sector als geheel zo’n 350 duizend euro per week. Marc Visch, directeur van de NLPO, de brancheorganisatie voor de lokale publieke omroepen, verwacht dat over twee maanden één op de vijf lokale omroepen in dermate grote financiële problemen verkeert dat zij de activiteiten moeten staken.

Andere financiering

De NLPO, maar ook andere organisaties, pleiten al langer voor een ander financieringssysteem voor de lokale omroepen. ‘Maar verder dan wat mooie woorden, een klein beetje projectgeld en een adviesaanvraag kwam het tot nu toe niet’, stelt de NLPO.

In de lokale omroep-wereld is nu een tweespalt te zien: zo zijn er veel omroepen die hun hele programmering hebben geschrapt vanwege de coroancrisis, maar zijn er juist ook omroepen die nu met speciale uitzendingen volop inzetten in berichtgeving rondom de crisis. Visch: “Inmiddels toont de coronacrisis dat ons land de lokale omroepen nu harder nodig heeft dan ooit. Tegelijk betekent de crisis voor veel lokale omroepen mogelijk de nekslag. Dat zou heel zuur zijn.”

