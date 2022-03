Lara Billie Rense stopt als presentator van ‘Nieuws & Co’ op NPO Radio 1. Die heeft ontslag genomen bij de NOS en gaat aan de slag als zzp’er. Fleur Wallenburg, die op dit moment al de donderdag- en vrijdageditie voor rekening neemt, volgt Lara op.

Vanaf 1 april is Fleur vier dagen per week te horen en zal Lara Billie nog één keer op week ‘Nieuws & Co’ presenteren. Per 1 oktober wordt Fleur Wallenburg fulltime de presentator van het middagprogramma van Radio 1.

Vaste stemmen Radio 1

Lara Billie Rense was jarenlang één van de belangrijkste stemmen van Radio 1. Die presenteerde vanaf 2009 bijna vijf jaar lang het ‘NOS Radio 1 Journaal’ in de ochtend, daarna verhuisde Lara naar de middag waar ‘Nieuws & Co’ in 2016 het ‘NOS Radio 1 Journaal’ verving. Lara Billie wil “na 12,5 jaar wat meer afstand tot de dagelijkse nieuwshectiek” en stopt daarom.

3FM

Fleur Wallenburg werd bekend als nieuwslezer bij Giel Beelen op 3FM. Ze was daar van 2006 tot en met 2015 te horen. Ze ging vervolgens een aantal jaar achter de schermen aan de slag bij ‘Met Het Oog Op Morgen’. Sinds 2020 is Fleur te horen op Radio 1. Eerst op zaterdagochtend en sinds ruim een jaar op vrijdagmiddag.

“Ik presenteer Nieuws en Co net een jaar, eerst alleen op vrijdag, en sinds dit jaar op donderdag en vrijdag. De afgelopen weken heb ik eigenlijk alleen maar ‘Nieuws en Co’ gedaan met al die extra uitzendingen over de oorlog in Oekraïne. Het is dus supersnel gegaan, maar ook wel natuurlijk. Ik vind het zo leuk om te doen. Het programma past me ook, het tijdstip is heerlijk en de collega’s zijn geweldig”, aldus Fleur Wallenburg.

