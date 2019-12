Fleur Wallenburg presenteert vanaf het nieuwe jaar het ‘NOS Radio 1 Journaal’ op zaterdagochtend. Ze volgt daarmee Amber Brantsen op, die zaterdag bekendmaakte te stoppen met het programma. Voor Fleur betekent dat haar terugkeer op de radio.

Fleur is vanaf zaterdag 11 januari te horen met het Radio 1 Journaal op zaterdag. Ze wisselt het programma om de week af met Biem Buijs. Radio is geen onbekend terrein voor Fleur; ze las van 2006 tot eind 2015 het nieuws op 3FM, vooral in de ochtend. Ze was jarenlang vaste nieuwslezer bij Giel Beelen.

Na haar vertrek als nieuwslezer, ging Fleur achter de schermen werken bij de NOS.

Foto: NOS/Stefan Heijdendael