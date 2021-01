Fleur Wallenburg gaat vanaf maart elke vrijdag het programma ‘Nieuws & Co’ op NPO Radio 1 presenteren. Fleur vervangt Petra Grijzen, die stopt met het programma. Het ‘NOS Radio 1 Journaal’ op zaterdag, dat Fleur nu nog presenteert, wordt overgenomen door haar NOS-collega Dieuwke Teertstra.

De vrijdageditie van ‘Nieuws & Co’ is van 16:00 tot 18:30 uur te horen, een uur langer dan op de andere vier dagen. Fleur was jarenlang de vaste nieuwslezer in de ochtenduren op NPO 3FM. Zo las ze jarenlang het nieuws in de ochtendshow van Giel.

Fleur stopte eind 2015 als nieuwslezer op 3FM. In de jaren daarna werkte ze vooral achter de schermen bij de NOS. Sinds begin vorig jaar is ze op zaterdagochtend te horen op Radio 1, met het Radio 1 Journaal.

Foto: NOS/Stefan Heijdendael