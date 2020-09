Femke van der Veen stopt na ruim een jaar als dj bij KINK. Ze presenteerde een avondprogramma bij het alternatieve radiostation, maar is morgen voor het laatst te horen omdat ze een andere baan heeft. Voormalig KINK FM-dj Metha de Vos zal haar voorlopig vervangen en is vanaf 1 oktober op maandag tot en met donderdag tussen 19:00 en 22:00 uur te horen.

Femke over haar vertrek: “Helaas kon ik met KINK alleen niet in mijzelf voorzien en valt een nieuwe baan als de mijne niet te combineren met een avondprogramma. Mede door de coronacrisis had ik nagenoeg geen klussen meer om dit gat te kunnen vullen.”

Ze is de tweede dj die in korte tijd vertrekt bij de zender. Onlangs stopte ook Caroline Westendorp, die sinds de herstart van KINK ‘The Heavy Show’ presenteerde op vrijdagavond. Jim Vorwald, die jaren geleden in de nacht van 3FM te horen was, maakt nu een programma op die plek.

Foto: Nathan Reinds