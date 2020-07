Lars Boele keert weer even terug op zijn oude nest. Vanaf vandaag is hij zeven weken lang in het weekend te horen, op beide dagen tussen 18:00 en 21:00 uur. Lars vervangt Jordi Warners, die normaal op het tijdstip een programma maakt. Ook is de invaller komende week te horen op ‘zusterstation’ Qmusic Limburg, in de ochtenduren.

Vorig jaar viel Lars ook al in tijdens de zomerperiode op Qmusic, al was dat toen voor drie weken. Deze zomer is dat met zeven weken beduidend langer: op 6 september maakt hij zijn laatste show als invaller.

Lars was tot eind 2016 te horen op Qmusic, waarna hij overstapte naar 100% NL. Bij laatstgenoemd station moest hij in het najaar van 2018 plotseling stoppen met zijn ochtendshow. Een vast programma zat er sindsdien niet meer in voor de jock.

Erik van Roekel

Wat er met de uren tussen 7:00 en 9:00 uur gebeurt in het weekend van Qmusic, is overigens niet bekend. Erik van Roekel maakte vorige week na 8,5 jaar zijn laatste programma. Waarom hij vertrok bij de zender, is onduidelijk. Zowel Qmusic als Erik reageert niet op herhaaldelijke vragen daarover.

