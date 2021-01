Edwin Evers heeft in zijn laatste jaren bij Radio 538 bewust nooit langer dan twee jaar bijgetekend. “Dat vond ik dan wel de max. Als ik het dan na twee jaar niet meer leuk vond, kon ik stoppen”, zegt Edwin in de podcast ’30 Minuten Rauw’.

De radiomaker stopte eind 2018 met zijn populaire ochtendshow op Radio 538. Bij het stoppen ging Edwin niet over een nacht ijs, zo benadrukt hij. “Het sluipt er langzaam in. Ik had het 21 jaar gedaan. Ik kon nog vijf jaar doorgaan, maar ik kon ook stoppen en terugkijken op de waanzinnige tijd die ik gehad heb in de ochtend.”

Edwin, die de afgelopen twee jaar inviel op onder meer Radio 538 en Radio Veronica, zegt het radio maken niet te missen. “Hier in de radiostudio voel ik me thuis en op m’n gemak. Maar ik mis vooral niet het moeten. Die verplichting van elke dag iets moeten doen, moeten presteren. Ik heb nu een enorme mate van vrijheid waar ik nu erg van geniet.”

Langs de Lijn

Evers’ oude sidekicks Rick Romijn en Niels van Baarlen maken nu samen met Wilfred Genee het ochtendprogramma op Radio Veronica. “Ik vind de combinatie tussen hen en Wilfred wel een heel goede”, zegt Edwin. “Ik heb de ochtendshow nog niet zo vaak gehoord, maar de middagshow luisterde ik wel vaak.”

Mocht Edwin nog een keer een programma mogen presenteren, dan staat het NPO Radio 1-programma ‘Langs de Lijn’ hoog op zijn lijstje. “Dat is een iconisch programma, daar zou ik zeker wel over nadenken. Ik ben nooit benaderd, maar het is natuurlijk wel een legendarisch en leuk programma.”

De podcast ’30 Minuten Rauw’ is te beluisteren via Spotify en de site van Radio 2.

Foto: Radio Veronica – Jorn Baars