De kans dat er een avondklok komt, wordt steeds groter. Radio 538 anticipeert op het voornemen van het kabinet, door alvast met plannen voor een ‘Avondklokshow’ te komen. Daarin gaat de middagshow van Coen & Sander een half uur langer door, tot 19:30 uur. Daarna zorgt een wisselend duo tijdens een 4,5 uur durende uitzending voor een dagelijks programma, waarin de luisteraar centraal staat.

Coen en Sander geven vanaf 18:00 uur het muziekformat uit handen, met een speciaal ‘Avondklok-rad’ waarmee luisteraars het thema van de playlist bepalen. In de uitzending tussen 19:30 uur en middernacht staat de luisteraar vervolgens centraal, aldus 538. Luisteraars kunnen inbellen via beeld en bepalen wat er te horen is op Radio 538 tijdens de avondklok. Het programma is ook te zien op TV 538.

Weekend

“Met De 538 Avondklokshow hopen we dat de tijd voor onze luisteraars in de avond voorbij vliegt”, zegt radiodirecteur Coco Hermans van 538. “Samen met de 538-dj’s zorgen we voor extra positiviteit bij onze luisteraars tijdens de avondklok.”

In het weekend krijgt de ‘538 Avondklokshow’ een aangepaste invulling. Zo maken Bas Menting en Mart Meijer vrijdagavond na 23:00 uur gezamenlijk hun 4,5 uur durende radioprogramma live vanuit de woonkamer van Bas Menting.

Wanneer de ‘538 Avondklokshow’ van start gaat, is afhankelijk van het besluit van het kabinet dat morgen wordt genomen. De speciale programmering van 538 zal van kracht zijn zolang de avondklok in Nederland geldt.

Foto: Radio 538