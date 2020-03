Eddy Keur vindt het tijd voor ‘draconische maatregelen’ bij NPO 3FM. Hij vindt dat zendermanager Sharid Alles het veld moet ruimen bij de kwakkelende zender. “Ze doet het gewoon niet goed, ze bakt er gewoon geen reet van. Hoe het nu klinkt, hoe die cijfers nu zijn, dat is natuurlijk op haar af te rekenen. Dan zou ik zeggen: jij weg”, zei Eddy gisteravond in Shownieuws.

Met zijn pleidooi doelt Eddy op de geruchten dat de programmering van 3FM mogelijk weer flink op de schop gaat. “Het is heel erg nodig. 3FM zit al heel lang in moeilijk water”, zegt Eddy. “Ik draag 3FM nog steeds een warm hart toe. Dat wil ik gezegd hebben. Maar dat je in vijf jaar tijd nu 80 procent van je aanhang kwijt bent, dat betekent je er dj’s neerzet en platen draait die mensen geen reet interesseert. Dat kost een miljoen euro per maand.”

Draconische maatregelen

Onlangs liet Sharid via Instagram weten dat ze niet van plan is om te vertrekken bij 3FM. Eddy: “Ik begrijp er dat je er voor dat geld blijft zitten. Tegen beter weten in gaat ze door. Feitelijk moet je draconische maatregelen nemen. Dit is gewoon weer een doekje voor het bloeden.”

Hij vervolgt: “De middagshow van Mark en Rámon stopt dus. Maar die twee zijn in september verlengd met hun contract voor 2,5 jaar, voor heel veel geld. Dat is allemaal staatsgeld, ons geld.”

Foto: NH Radio