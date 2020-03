De NPO mag het themakanaal NPO Soul & Jazz blijven uitzenden op de analoge kabel. Dat heeft de rechter besloten. De Vereniging van Commerciële Radio (VCR), waarin de negen landelijke commerciële zenders zitten, had beroep aangetekend tegen de toestemming die de zender had gekregen om op de kabel uit te zenden.

Eind 2015 stopte NPO Radio 6 en ging de zender non-stop door als NPO Soul & Jazz. De NPO kreeg daar uiteindelijk definitief toestemming voor van ministerie voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, maar daar was de VCR het niet mee eens.

Fouten hersteld

Volgens de rechter zijn er wel fouten gemaakt bij het verlenen van de toestemming. Het was niet duidelijk of er wel gekeken is of het aanbod binnen de publieke mediaopdracht paste. Daarnaast was ook onvoldoende onderzocht of de zender marktverstorend zou zijn. De rechter oordeelde nu dat die fouten voldoende hersteld zijn.

Zo heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) aanvullend marktonderzoek gedaan naar de effecten van NPO Soul & Jazz op de analoge kabel.

De VCR kan nog in beroep gaan bij de Raad van State.