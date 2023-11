Het Britse mediabedrijf Global Media & Entertainment heeft zich ingeschreven voor twee FM-frequenties bij de veiling van de etherfrequenties afgelopen zomer. Het ging om twee ongeclausuleerde zenders, dus waar geen voorwaarden aan zijn verbonden. Dat blijkt uit documenten die openbaar zijn gemaakt na een beroep op de Wet Open Overheid (WOO).

Global toonde interesse in de FM-frequenties waar nu, dus na afloop van de veiling, Radio 10 en Radio Veronica op te horen zijn. Het Britse mediabedrijf schreef zich in maart vanuit een kantoorpand in Amsterdam in voor de FM-veiling, blijkt uit de stukken. Waarom Global uiteindelijk niet meebood tijdens de veiling is niet duidelijk. Het bedrijf is in het Verenigd Koninkrijk eigenaar van de goed beluisterde radiozenders Global en Heart.

Bauer Media Group

Ook Bauer Media Group werd genoemd als een van de mediabedrijven die mee wilde bieden op de FM-veiling, maar het Duitse mediabedrijf is in de openbaar gemaakte stukken niet terug te vinden. Of dat betekent dat Bauer zich nooit heeft ingeschreven of wellicht niet is toegelaten, is onduidelijk.

Over de FM-veiling is veel te doen geweest. Vooraf werd een ‘bloedbad’ voorspeld, maar veel zenders behielden hun FM-frequenties. Wel vinden partijen als Talpa Network en BNR Nieuwsradio dat ze veel te veel betaald hebben voor hun FM-pakketten.

Foto: Global