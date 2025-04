De commerciële, regionale FM-frequenties worden op 20 mei geveild. Dat melden diverse regionale radiostations. Het aantal regionale kavels wordt daarbij bijna gehalveerd: van ruim 50 naar 27. De nieuwe FM-kavels hebben daardoor wel vaak een groter bereik. De nieuwe FM-frequenties zijn tien jaar geldig en gaan in vanaf 1 september 2025.

Op tientallen plekken in Nederland zijn regionale FM-kavels. Zo zendt KINK via FM uit in de Randstad, is Radio Continue in een groot deel van Noordoost-Nederland te horen, zendt RadioNL uit op veel regionale frequenties door heel Nederland, en is Simone FM te horen in de noordelijke provincies.

De regionale FM-kavels worden volgende maand via een veiling aangeboden. Net als bij de landelijke zenders, die in 2023 onder de veilinghamer gingen, geldt: de hoogste bieder wint. Het laagste startbedrag is ruim 47.000 euro, het hoogste bijna 580.000 euro.

Naar rechter gestapt

Een nieuwe regel is dat landelijke FM-zenders geen regionaal kavel meer mogen hebben. Dat betekent dat Radio 10 Brabant en Qmusic Limburg vanaf september 2025 niet meer te horen zullen zijn. Qmusic en Radio 10 hebben die regionale kavels, omdat in de gebieden de ontvangst van de landelijke zenders slecht of helemaal niet mogelijk is.

DPG Media en Talpa Network hebben de veiling van de regionale FM-frequenties nog proberen tegen te houden, maar een rechtszaak daarover verloren ze. DPG en Talpa vinden het oneerlijk dat ze hun regionale kavels straks verliezen, maar dat zenders die landelijk uitzenden op alleen DAB+ wél een regionaal kavel mogen houden.

Van die constructie maken onder meer KINK en SLAM! gebruik, beide via FM-frequenties in de Randstad.

Nieuwe partijen

De veiling kan betekenen dat bestaande regionale commerciële stations hun FM-frequenties kwijtraken en dat er nieuwe partijen op de markt komen. Dat gebeurde in 2023 ook bij de landelijke FM-veiling: JOE en Radio4All bemachtigden een FM-pakket, terwijl Sublime en SLAM! hun FM-frequenties kwijtraakten.

Foto: RADIONL