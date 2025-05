De veiling van de regionale commerciële FM-frequenties is vanochtend om 10:00 uur van start gaan. Zenders die een gooi willen doen naar een FM-frequentie die regionaal te ontvangen is, zitten nu middenin een veilingproces.

Nico Silvius, eigenaar van onder meer RadioNL en Tukker FM, is niet blij met de veiling. “Het gaat erom wie het meeste geld heeft, die krijgt de FM-frequentie. Het is dus heel ongewis wat er gaat gebeuren in de veiling”, zei hij vanochtend op Radio 1.

Volgens de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) is de veiling nodig, omdat er meer vraag dan aanbod is naar regionale, commerciële FM-frequenties. “Dat geeft dus wel aan dat er nog heel veel ruimte is voor regionale radio, ook op de FM”, zei Martijn Meijers van RDI vanochtend in het ‘NOS Radio 1 Journaal’.

Opbrengst veiling

Hoeveel de veiling gaat opbrengen, is nog niet duidelijk. Wel is er eerder een inschatting gemaakt van de opbrengsten: zo’n 9,2 miljoen euro.

“Maar het gaat niet om de opbrengst, maar om een verdeling die het beste waarde geeft aan de frequenties”, zegt Meijers. “Dus dat die frequenties terechtkomen bij partijen die daar de meeste luisteraars denken te gaan bedienen.”

Net als bij de landelijke zenders, die in 2023 onder de veilinghamer gingen, geldt: de hoogste bieder wint. Het laagste startbedrag voor een FM-kavel is ruim 47.000 euro, de hoogste bijna 580.000 euro.

FM-frequentie kwijt

De aankomende veiling kan betekenen dat bestaande regionale commerciële stations, zoals een RadioNL, hun FM-frequenties kwijtraken en dat er nieuwe partijen op de markt komen. Dat gebeurde ook in 2023 bij de landelijke FM-veiling: JOE en Radio4All bemachtigden een FM-pakket, terwijl Sublime en SLAM! hun FM-frequenties verloren.



Foto: Pixabay | Chunchun