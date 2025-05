RadioNL heeft de hulp van haar luisteraars ingeroepen voor de veiling van de commerciële regionale FM-frequenties, die volgende week van start gaat. Met een speciale actie hoopt het radiostation genoeg geld in te zamelen om op de FM te kunnen blijven uitzenden. RadioNL zendt deze week 24 uur per dag live uit, waarbij ook onder meer Giel Beelen, Patrick Kicken en Danny Blom een programma op de zender maken.

RadioNL is een van de grootste regionale commerciële radiostations. De van oorsprong Sneekse zender werkt met regionale edities, waardoor het in bijna heel Nederland op de FM te ontvangen is.

Veiling FM-kavels

De regionale FM-kavels worden vanaf aankomende dinsdag (20 mei) via een veiling aangeboden. Net als bij de landelijke zenders, die in 2023 onder de veilinghamer gingen, geldt: de hoogste bieder wint. Het laagste startbedrag voor een FM-kavel is ruim 47.000 euro, de hoogste bijna 580.000 euro.

“Om de komende jaren Nederlandstalige muziek te kunnen blijven draaien, hebben we ook jullie steun hard nodig”, schrijft RadioNL op de eigen website. “Doneer, word ‘Vriendje voor een Tientje’ en help ons blijven uitzenden.”

Nieuwe partijen

De aankomende veiling kan betekenen dat bestaande regionale commerciële stations, zoals een RadioNL, hun FM-frequenties kwijtraken en dat er nieuwe partijen op de markt komen. Dat gebeurde ook in 2023 bij de landelijke FM-veiling: JOE en Radio4All bemachtigden een FM-pakket, terwijl Sublime en SLAM! hun FM-frequenties verloren.

DPG Media en Talpa Network hebben de veiling van de regionale FM-frequenties nog proberen tegen te houden, maar een rechtszaak daarover verloren ze.

DPG en Talpa vinden het oneerlijk dat ze hun regionale kavels – zoals Radio 10 Brabant en Qmusic Limburg – straks verliezen, maar dat zenders die landelijk uitzenden op alleen DAB+ wél een regionaal kavel mogen houden. Van die constructie maken onder meer KINK en SLAM! gebruik, beide via FM-frequenties in de Randstad.

