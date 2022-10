Angelo Wensing (26) presenteert vanaf maandag de middagshow op de Nederlandsetalige Curaçaose zender Dolfijn FM. Hij komt over van HITradio 915, dat onderdeel is van Paradise FM. Daar was hij sinds het najaar van 2021 te horen. Hij vervangt Nadine Roos, die na een jaar alweer stopt bij Dolfijn FM. Zij kwam een jaar geleden over van Paradise FM, maar geeft nu aan dat ze onder andere het plezier verloren is.

“Ik begon het plezier een beetje te verliezen”, zei Roos in haar laatste uitzending. “En ook dat een droom of een baan niet altijd is wat je bent. Misschien zitten meer mensen wel vast in een bepaalde baan of verwachtingspatroon, maar je beroep is niet wie je bent.” Ze gaat nu wekelijks een programma maken op Dushi FM op het eiland.

Angelo Wensing gaat de ‘Mega Middagshow’ presenteren tussen 17:00 en 19:00 uur lokale tijd. Voordat hij naar Curacao kwam, was Wensing behalve bij Talpa’s XM ook te horen bij de streekomroep ZO!34 uit Emmen en runde hij zijn eigen evenementenbureau. “Iedere dag radio maken met het uitzicht op de zee, dat is toch te gek?! Ik vind het een eer om voor het grootste radiostation van Curacao & Bonaire te mogen werken. Ik heb er onwijs veel zin in”, zo zegt hij.