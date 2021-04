Algemeen directeur Sebastiaan van Rijnsoever van Sublime is teruggetreden. Van Rijnsoever vervolgt zijn carrière als zelfstandig ondernemer en adviseur. Tom Klerkx, managing director radio Mediahuis zal de komende tijd de taken van Van Rijsnoever waarnemen.

Directe aanleiding is de overname van Sublime door het moederbedrijf van NRC. “Door de overname is er een logisch moment ontstaan om mij te herbezinnen op mijn eigen betrokkenheid en rol”, zegt Rijnsoever. “Na een aantal roerige jaren, waarin zakelijk en privé een hoop van mij is gevraagd, heb ik nu behoefte aan meer vrijheid en flexibiliteit. Daarbij past een koers buiten Sublime. Ik kijk met enthousiasme uit naar nieuwe avonturen op het snijvlak van marketing, communicatie en transformatie. En ik wens Sublime en Audiohuis het succes dat het verdient.”

Van Rijnsoever was algemeen directeur sinds 2017. “In deze periode gaf hij onder meer leiding aan de verbreding van het commercieel portfolio, het versterken van de zichtbaarheid en kracht van het Sublime merk, het ‘verdigitaliseren’ van het station en de recente overname van Sublime door NRC Media”, aldus de radiozender.

‘Future proof’

Sebastiaan van Rijnsoever: “Sublime heeft sinds eind vorig jaar een mooie plek binnen NRC/Mediahuis. Sublime staat er goed voor: met een sterk en relevant merk, een krachtige digitale infrastructuur, een gepassioneerd team, een heerlijke programmering en een ‘future proof’ meerjarenstrategie.”

Tom Klerkx, managing director radio Mediahuis: “We zijn Sebastiaan zeer erkentelijk voor zijn inzet en passie de afgelopen jaren en hebben de samenwerking erg gewaardeerd. Na de overname eind 2020 hebben we samen een krachtige meerjarenstrategie ontwikkeld voor Sublime en Audiohuis als leidend Audiobedrijf in de Nederlandse markt. In goed overleg en met respect naar de wensen van Sebastiaan, hebben we besloten dat het aan een nieuwe directie is om uitvoering te gaan geven aan deze strategie. We wensen Sebastiaan veel succes met het vervolg van zijn carrière.”