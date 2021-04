De bouw van het nieuwe onderkomen van Qmusic is van start gegaan. De radiozender komt in een groot houthybride kantoor, waarin ook andere mediamerken van moederbedrijf DPG Media worden gevestigd. Het 46.000 vierkante meter pand wordt gebouwd op de parkeerplaats naast de huidige drukkerij in Amsterdam Duivendrecht.

Het nieuwe gebouw in Amsterdam wordt het hoofdkantoor van DPG Media. Naast Qmusic zijn straks ook onder meer De Volkskrant, Het Parool, Trouw, NU.nl en de weekbladen in het pand gevestigd. De nieuwsmerken zitten nu nog op verschillende locaties in Amsterdam of Hoofddorp, maar worden straks dus geconcentreerd in één pand. Anderhalf jaar geleden maakte DPG al bekend dat het een nieuw onderkomen wilde voor Qmusic.

‘Innovatieve constructie’

Houtbouw wordt de belangrijkste ‘bouwsteen’ van het nieuwe pand. “Het gebouw heeft dankzij deze innovatieve constructie en het buitengewoon groene ontwerp met moderne werkplekken en de vele daktuinen, een overduidelijke positieve ecologische impact”, aldus het mediabedrijf. In het pand komen ook restaurants, vergaderzalen en een evenementenlocatie met terras.

“In deze tijd hoort een kantoorgebouw onze collega’s te inspireren en hen te ondersteunen om creatiever te kunnen werken”, zegt Erik Roddenhof, ceo van DPG Media. “Het open karakter stimuleert innovatie in onze organisatie. Het wordt dé plek waar werknemers elkaar ontmoeten en samenwerken en wordt daarmee een centrale hub voor al onze collega’s die door heel Nederland werken.”

DPG Media zag de winst over 2020 flink groeien: met 50 miljoen euro. Volgens het mediabedrijf was dat vooral te danken aan de digitale ontwikkelingen. De oplevering van het nieuwe pand in Amsterdam staat gepland voor eind 2023.

Foto: DPG Media | Being