Dink Binnendijk (66) wordt de nieuwe, tijdelijke directeur van de regionale omroep Oost, voorheen RTV Oost. Hij was tot eind vorig jaar directeur-hoofdredacteur van RTV Drenthe, waar hij de functie veertien jaar lang had vervuld. Dink is vanaf 10 februari tijdelijk directeur van Oost, totdat in mei of juni de definitieve opvolger van Judith Hartman aan het werk gaat. Judith vertrok afgelopen zomer per direct bij de omroep.

“Gezien de omvang van het bestuurlijke takenpakket heeft Oost op korte termijn een leider nodig met veel bestuurlijke ervaring die volledige focus kan leggen op de besturing van de interne organisatie en het veranderingstraject”, meldt Oost in een persbericht. “De heer Binnendijk en Henk Jan Karsten zijn in overleg over hun onderlinge taakverdeling in afstemming met de Raad van Toezicht.”

Dink werkte eerder al voor RTV Oost. Hij heeft een loopbaan van ruim 40 jaar binnen de omroepwereld. Voordat hij overstapte van RTV Noord-Holland naar Drenthe, werkte hij voor RTV Oost, L1 Limburg, Omroep Flevoland en RTV West. Verder was hij werkzaam bij het Leidsch Dagblad, Voetbal International, Deventer Dagblad, Studio Sport en Sport7.

Foto: RTV Drenthe