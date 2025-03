Willem Doreleijers gaat aan de slag bij de regionale zender Rivierenland Radio, waar hij vanaf 15 maart in het weekend tussen 12:00 en 14:00 uur een programma gaat maken. Willem was tot begin vorig jaar te horen op Radio Veronica, waar hij een programma in de late avond maakte.

Ook Francis Dix gaat aan de slag bij Rivierenland Radio. Zij is in de weekenden van 14:00 tot 16:00 uur te horen. “Naast haar radio-ervaring is zij ook bekend als nieuwslezer bij het Radionieuws. Haar warme stem en brede muziekkennis creëren een ontspannen sfeer”, aldus het station.

Ontvangst in Brabant

Met deze uitbreiding speelt Rivierenland naar eigen zeggen in ‘op de groeiende behoefte aan meer gepresenteerde programma’s in het weekend’. “We willen onze luisteraars een rijkere en gevarieerdere luisterervaring bieden. Willem en Francis passen daar perfect bij”, zegt een woordvoerder van het station.

Rivierenland Radio is via drie lokale DAB+-netwerken te beluisteren in de regio’s Eindhoven, Den Bosch en Tilburg.

Foto: Pixabay | Radio Veronica