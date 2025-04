Een jaar nadat RTV Oost de eigen naam veranderde in Oost, wordt de naamsverandering weer teruggedraaid. “De naamswijziging was geen succes. Het leidde tot verwarring en onduidelijkheid”, zegt interim-directeur Dink Binnendijk in De Stentor.

De naamsverandering zou volgens de krant een kleine twee ton hebben gekost, maar dat kan Dink niet bevestigen. “Wat ik wel weet, is dat teruggaan naar de oude naam nul euro kost. Het vernieuwde logo blijft gewoon.”

De naam Oost kan niet beschermd worden en dat zorgde voor problemen, vertelt de omroepdirecteur in de krant. “Oost komt voor in honderden namen in deze regio. Veel partijen wisten ook niet meer precies hoe ze ons moesten noemen. Bij de NOS zagen we bijvoorbeeld door ons aangeleverde berichten terug met ‘Omroep Oost’ als bron.”

Onrustige jaren

Bij RTV Oost is het de laatste jaren onrustig. De regionale omroep van Overijssel reorganiseerde in 2022, waarbij ook gedwongen ontslagen vielen.

Vorig jaar stapte Judith Hartman per direct op als directeur van de omroep, nadat ze er drie jaar aan het roer had gestaan. Volgens De Stentor wordt Judith nog tot volgende maand doorbetaald, terwijl ze afgelopen najaar dus al afscheid nam van het bedrijf.

Henk-Jan Karsten stopte bovendien begin dit jaar als hoofdredacteur van de regionale omroep. Dink Binnendijk, voorheen directeur-hoofdredacteur van RTV Drenthe, zwaait nu als ‘interimmer’ de scepter bij RTV Oost. Feitelijk wil hij de klok deels terugdraaien naar de werkwijze van voor de reorganisatie.

