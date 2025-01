Giorgio Hokstam en Ingrid Jansen hebben een nieuw, meerjarig contract getekend bij 100% NL. Hiermee blijft hun ochtendshow ook de komende jaren te horen. Daarnaast wijzigt de naam van ‘Goedemorgen 100% NL’ naar ‘Giorgio & Ingrid’. Giorgio begon in maart 2023 in de ochtend. Sinds november is Ingrid erbij gekomen. Ze zijn dagelijks tussen 06:00 en 10:00 uur te horen.

“Ik ben nu drie jaar bezig bij 100% NL, maar ik heb het gevoel dat we nog aan het begin staan van zoveel moois”, zegt Giorgio. “Ik heb heel veel zin om de komende jaren samen met Ingrid en de luisteraars wakker te worden.”

Ingrid: “Opstaan terwijl half Nederland nog op een oor ligt, klinkt vast en zeker niet voor iedereen als muziek in de oren. Maar ik ga dan naar het leukste werk van het land. Ik vind het bijzonder om samen, met Giorgio, voor zoveel luisteraars onderdeel te zijn van de start van hun dag.”

Martijn Zuurveen, radiodirecteur van 100% NL: “Giorgio en Ingrid weten met hun energieke, positieve radio veel luisteraars aan zich te binden. Ook de komende jaren delen ze lief en leed in de ochtend van 100% NL.”

Foto: 100% NL / Naomi van Verseveld