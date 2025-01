Het programma ‘Top 40 Nummer Hits’ van JOE stopt op vrijdagmiddag. Volgens de zender sluit het programma “niet voldoende aan bij het energieke vrijdagmiddaggevoel van onze luisteraars”. Eline La Croix neemt het tijdslot op vrijdag tussen 16:00 en 19:00 uur over.

In ‘Top 40 Nummer Hits’ draaide Toine van Peperstraten veel nummer 1-ballads uit de jaren 70, 80 en 90. “Door de show naar zondag te verplaatsen, denken we beter in te spelen op de luister behoeften en verwachtingen”, zegt een woordvoerder van JOE.

Het programma wordt nu op zondag tussen 17:00 en 19:00 uur door Edwin Noorlander gepresenteerd. Toine van Peperstraten blijft actief bij JOE als invaller, maar heeft dus geen vast programma meer op de zender.

Ingrid Perez

Eline La Croix was eerder op vrijdagavond tussen 18:00 en 22:00 uur te horen op JOE. Ze verkast nu dus naar de middaguren van 16:00 tot 19:00 uur. Het tijdslot tussen 19:00 en 22:00 uur op de vrijdag wordt voortaan gepresenteerd door Ingrid Perez.

De nieuwe programmering van JOE:

Programmering van JOE