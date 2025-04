Medewerkers van de landelijke en regionale publieke omroepen krijgen er de komende twee jaar 6,2 procent meer loon bij. Dat zijn de vakbonden overeengekomen met de werkgevers. De omroep-cao is er voor medewerkers die bij een regionale of landelijke omroep werken.

De nieuwe cao gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2025 en loopt tot eind 2026. Afgesproken is dat er een structurele loonsverhoging komt van minimaal 6,2 procent over twee jaar (3,2 procent per 1 januari 2025 en 3 procent per 1 januari 2026). Ook wordt de bijdrage die omroepmedewerkers voor hun zorgverzekering ontvangen verhoogd. Die bijdrage is nu nog 30 euro per maand.

Freelancers

Er zijn tevens afspraken gemaakt over meer aandacht voor opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden, en doorwerken na de AOW-leeftijd. De tarieven van freelancers groeien “ten minste mee” met de afgesproken loonsverhogingen voor personeel in dienst, zo is de afspraak.

“In een tijd waarin de publieke omroep wordt geconfronteerd met een financieel onzekere toekomst – onder andere door bezuinigingen en herziening het bestel – is het gelukt om tot afspraken te komen die recht doen aan de inzet van journalisten, programmamakers en ander personeel”, meldt de Nederlandse Vereniging voor Journalisten (NVJ).

Foto: Omroep Brabant