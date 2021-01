Desmond Baidjoe verliet afgelopen zomer na zes jaar Radio 538. De jock moest vanwege reorganisatie het radiobedrijf verlaten. Tegenwoordig is Desmond te horen op Dolfijn FM, de Nederlandse radiozender op Curaçao, waar hij de ochtendshow presenteert. “Het was tijd om verder te gaan en de kans om een ochtendshow te gaan maken vanuit de mooiste radiostudio van de wereld is er een die ik niet kon laten liggen”, aldus Desmond.

Op Radio 538 presenteerde Desmond door de jaren heen verschillende tijdsloten, waaronder die tussen 4:00 en 6:00 uur. “Na ruim zes prachtige jaren bij 538 was het tijd was om verder te kijken”, zegt Desmond. “Ik heb me altijd op mijn plek gevoeld bij Radio 538 en ik ben nog steeds enorm trots om zo lang in dat fantastische team gezeten te hebben, maar bij Dolfijn FM lagen kansen.”

Je presenteert nu de ochtendshow ‘D’r Uit Met Desmond’ op Dolfijn FM. Hoe staat de show ervoor?

“Het bevalt me enorm goed, omdat de ochtend een fantastische spot is om radio te maken. Zeker vanaf het strand met een prachtige zonsopkomst iedere ochtend. Daarnaast ben ik altijd al veel met nieuws en actualiteit bezig geweest, dus dat komt allemaal fijn samen in de ochtend wanneer het eiland wakker wordt. En de ochtend is natuurlijk wel ‘de heilige graal’ van alle tijdstippen.”

Curaçao heeft harde klappen gekregen vanwege de coronacrisis; het aantal vakantiegangers is fors teruggelopen. Hoe is het om daar nu radio te maken?

“Zelfs tijdens deze bijzondere tijden is er nog genoeg te doen. Samen met een klein team bezig zijn een tof merk verder uit te bouwen is iets waar ik al langer naar op zoek was, en dat is precies wat we nu aan het doen zijn.”

Je was zes jaar lang op Radio 538 te horen. Wat was je mooiste moment uit al die jaren radio?

“De prachtige locatie-uitzendingen tijdens 538 Koningsdag en het Amsterdam Dance Event, alle bijzonder vreemde telefoongesprekken die ik ’s nachts heb gevoerd. Ja, het is lastig er iets uit te pikken, eerlijk gezegd.”

Hoe relevant blijft radio in Nederland?

“In Nederland zal er gevochten blijven worden om de toppositie, want radio is – in tegenstelling tot wat er in sommige columns te lezen valt – nog steeds enorm relevant. Hoeveel mensen in beweging gebracht kunnen worden door radiozenders, is daarvan volgens mij het beste bewijs.”

