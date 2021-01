Efteling Kids Radio gaat vanaf 1 april non-stop verder. Alle gepresenteerde programma’s worden vanaf dat moment geschrapt. De dj’s komen op straat te staan.

“De focus zal nog meer op muziek voor jonge kinderen komen te liggen en liveshows gaan uit de programmering”, bevestigt een woordvoerder aan de pretpark-site Loopings. “Aankomende periode wordt die invulling concreter gemaakt.” De wijziging zou niets te maken hebben met de coronacrisis.

In 2008 begon de zender als Efteling Radio en was in de ether te horen in de regio Kaatsheuvel. In 2010 werd de vergunning ingeleverd, zodat de zender landelijk op de kabel kon. Het was wettelijk niet toegestaan om een regionale etherfrequentie te hebben als je in meer dan 30 procent van Nederland op de kabel te horen bent. In 2015 werd de naam gewijzigd in Efteling Kids Radio. Tussen 2013 en 2017 was de zender ook via DAB+ te ontvangen, door van een licentie van Radio 538 te gebruiken.

Eind 2019 en begin vorig jaar was de zender nog tijdens schoolvakanties te vinden in Beeld en Geluid in Hilversum met live-shows. Daarnaast was de zender al sinds 2013 te vinden op de Tilburgse Kermis. Afgelopen zomer werd de programmering nog uitgebreid met een ochtendshow.