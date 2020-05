Barend van Deelen stopt met het presenteren van ‘De Coen & Sander Show’ op Radio 538. Vanaf maandag neemt Dennis Ruyer het stokje over en neemt hij plaats naast Sander Lantinga. Op donderdagen is Coen Swijnenberg weer te horen.

Barend presenteerde sinds februari het middagprogramma op 538, als vervanger van Coen Swijnenberg die vanwege zijn burn-out een half jaar thuis heeft gezeten. Coen keert langzaam weer terug bij de zender, door voorlopig eerst alleen op donderdag het programma te presenteren. Barend van Deelen gaat weer terug naar zijn oude tijdslot tussen 19:00 en 22:00 uur op Radio 538.

Derde vervanger

Dennis Ruyer presenteert de komende weken van maandag tot en met woensdag ‘De Coen & Sander Show’ op 538. Hij stopt daardoor tijdelijk met het zijn programma op Radio Veronica. Lindo Duvall neemt het tijdslot tussen 10:00 en 13:00 uur waar.

Dennis is de derde tijdelijke vervanger van Coen. Naast Barend van Deelen was ook Edwin Evers een maand lang te horen in het middagprogramma. Radio Veronica en Radio 538 vallen beiden onder Talpa Network, en dus is het eenvoudig om te schuiven met dj’s.

Dennis heeft overigens al jarenlang een eigen programma op 538: hij presenteert op zaterdagavond ‘Dance Department’. “Naarmate Coen zich beter gaat voelen, zal hij steeds vaker te horen zijn in ‘De Coen en Sander Show’”, aldus een woordvoerder van 538.

