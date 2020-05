Arjan Snijders vertrekt na de zomer bij NH Nieuws. Hij was de afgelopen drie jaar hoofd van de radiotak van de regionale omroep. Per september vertrekt Arjan, de nieuwe hoofdredacteur Ib Haarsma neemt zijn taken over. Tegenover RadioFreak.nl bevestigt Arjan de berichtgeving. “Ik ben deze zomer nog geregeld te horen bij NH Radio, maar vanaf september niet meer.”

Wat Arjan na zijn baan als ‘Station Manager’ bij NH gaat doen, is nog onduidelijk. “Dat kan ik nog niet buiten brengen. Ik kom wel ook met wat podcasts, maar dat is tegenwoordig geen nieuws meer. De serie ‘Dit Was De Radio’, die ik maak met Harm Edens en Ron Vergouwen gaat sowieso door, maar verhuist strakjes alleen.”

Geschiedenis

Arjan heeft een flinke carrière binnen de Nederlandse radiowereld opgebouwd. Hij was initiator van het RadioGala, waar de jaarlijkse radioprijzen worden uitgereikt. In 2017 stopte hij met de organisatie. Arjan schreef ook het boek ’50 Jaar 3FM’, over het jubileum van de popzender. In het kader van dat jubileum hield hij ook een reeks uitgebreide interviews met huidig en voormalig 3FM-dj’s.

De radioman was ook jarenlang eindredacteur bij de AVRO, waar hij onder meer verantwoordelijk was voor ‘Arbeidsvitaminen’, het programma van Gerard Ekdom op 3FM.