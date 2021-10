Dennis Ruyer stopt met zijn programma ‘Dance Department’ op Radio 538. Volgende week is de laatste uitzending van het danceprogramma, dat al jarenlang op zaterdagavond te horen is. “Na vijftien jaar in de ‘Dance Department’-controleroom is het tijd voor mij om mijn horizon te verbreden”, aldus Dennis. “Ik ben erg trots dat ik deel heb mogen uitmaken van de elektronische muziek-scene.”

Dennis is een van de oudgedienden van Radio 538; hij werkt al sinds begin deze eeuw bij de zender. Hij presenteerde er op bijna alle tijdsloten een programma, van de ochtenduren tot de avonduren. Sinds 2006 is hij wekelijks te horen met ‘Dance Department’. “Ik begon met de show in oktober 2006, dus dat is op de kop af vijftien jaar”, aldus Dennis gisteravond in de uitzending.

Laatste aflevering

Volgende week zaterdag presenteert de radiomaker de laatste ‘Dance Department’. De show duurt dan een uur langer en vormt volgens Dennis ‘het beste van de afgelopen vijftien jaar’. Het is nog onduidelijk of het danceprogramma blijft bestaan.

Sinds 2017 is Dennis ook te horen op Radio Veronica, waar hij momenteel tussen 10:00 en 12:00 uur een programma maakt. Of hij Radio 538 definitief verlaat, is niet bekend.

Foto: Radio 538