Art Rooijakkers en Diana Matroos volgen vanaf 3 augustus Roelof Hemmen op als presentator van BNR’s Big Five. Bij toerbeurt (week op week af) gaan de twee in gesprek met de hoofdrolspelers van de belangrijkste dossiers in Nederland. De presentatoren zijn bekenden bij BNR. Zo presenteerde Art eerder het programma ‘De Eeuw van mijn Dochters’ en deed Matroos de presentatie van ‘Beeldbepalers’ en ‘ZZP Café’.

Diana Matroos: “Bij BNR’s Big Five mag ik een uur lang één topgast interviewen over één belangrijk onderwerp. Voor iemand met een absolute liefde voor het afnemen van diepte-interviews is dat een feestje. Mijn motto ‘hard op de inhoud, zacht op de persoon en geïnteresseerd in de mens achter het verhaal’ past daar goed bij, met als doel om de luisteraar te boeien. Ik kijk ernaar uit om deze nieuwe uitdaging op het vertrouwde BNR-nest aan te gaan en dat als team op te pakken met Art Rooijakkers.”

Art Rooijakkers vult aan: “Bij BNR’s Big Five kan ik mijn honger naar diepgaande journalistiek stillen. Ik zie het als hét platform waar onderwerp, luisteraar en gast elkaar ontmoeten en vanuit pure nieuwsgierigheid het beste in elkaar naar boven halen. Ook kijk ik uit naar de samenwerking met mijn talentvolle collega, Diana. We vullen elkaar goed aan!”

Diana Matroos vervangt vanaf begin juli de naar 538-vertrekkend presentator Roelof Hemmen. Per 3 augustus start het vernieuwde BNR’s Big Five met het presentatoren-duo.

Foto: BNR