In een groot deel van de nachturen op NPO Radio 2 blijft non-stop muziek te horen. Er komt geen vervanger voor Rick van Velthuysen, die eind mei naar Radio Veronica vertrok. “Natuurlijk is dat jammer. Maar als het gaat om budget, dan moeten we keuzes maken”, zegt Jurre Bosman, directeur Audio bij de NPO, in de podcast ‘Dit Was de Radio’.

Het gaat om non-stopuren op Radio 2 tussen 0:00 en 4:00 uur, van maandag- tot en met donderdagnacht. Het geld dat daarmee vrijkomt, wil de NPO investeren in het eigen podcastplatform NPO Luister. “De versterking van on-demand (podcast, red.) vraagt een nieuwe blik op lineair, live radio. Daar is de nacht in beeld gekomen. Helaas, want nachtradio is heel mooi”, zegt Jurre.

Jong talent

De ‘kweekvijver voor jong talent’, waar de nachtradio om bekendstaat, blijft volgens de NPO-radiodirecteur. “Het opleiden blijven we doen: op 3FM, op Klassiek, een beetje op Radio 2, en op FunX. Voor mensen die heel graag bij de radio willen, moeten we uren hebben waarin ze vlieguren kunnen maken. Maar we hebben keuzes gemaakt om in de nacht op 2 minder te gaan programmeren.”

NPO Luister moet een geduchte concurrent van Spotify worden. “We hebben een enorme podcastambitie”, zegt Jurre. “Dat hebben we de afgelopen jaren behoorlijk op stoom laten komen. NPO Luister is nu nog vrij klein en onbekend, maar daar gaan we veel aan doen.”

Foto: RadioFreak.nl