Giel Beelen uit forse kritiek op het Nationaal Luister Onderzoek (NMO), dat elke week de nieuwe luistercijfers publiceert. “Luistercijfers zijn er voor niemand. Een radiostation zendt iets uit en je weet nooit hoeveel apparaatjes er luisteren. Het luisteronderzoek is ook omstreden, want jongeren onder de 23 jaar mogen er niet aan meedoen”, zegt Giel in het YouTube-kanaal Egbert Kanaal.

Yoursafe Radio, waar Giel creatief directeur is, doet niet mee aan het luisteronderzoek van NMO. Giel is ook kritisch op de meetmethode: het luistergedrag van de respondenten wordt gemeten via een speciale app op de telefoon. “Als halverwege de middag je telefoon leeg is, wordt er niets meer gemeten”, zegt de radiodirecteur.

Twee jaar geleden betaalde Yoursafe voor de eigen landelijke FM-frequenties zes miljoen euro. Het doel van de FM is volgens Giel niet om per definitie zoveel mogelijk luisteraars te trekken. “Ik snap dat zes miljoen euro voor de FM-frequentie als veel geld klinkt, maar Yoursafe heeft nu voor zijn eigen betaalinstelling twaalf jaar lang de naam op elke autoradio staan”, zegt Giel over Yoursafe, dat van oorsprong een betaalmerk is.

Zender voor Gen-Z

Yoursafe richt zich op Gen-Z, de generatie geboren tussen 1997 en 2012. Dat is precies dezelfde doelgroep als waar het gelijknamige radiostation van Giel zich op focust.

“Het concept is: wij zijn een platform voor Gen-Z”, vertelt Giel. “Wij hebben alles: van klimaat en Formule-1 tot rock. Een beetje in podcaststijl, maar dan wel live. Je kan nu direct in de show zitten van je favoriete influencer.”

Waarom luistert Gen-Z geen ’traditionele’ radio meer? “Omdat ze ook niet bediend zijn”, vindt Giel. “In mijn tijd bij 3FM nodigde ik Boef en Enzo Knol uit. Dat vonden mijn bazen toen niet goed, want wat deden zij nou?”.

Lange reclames

De Yoursafe-directeur ergert zich ook aan de lange reclames op de landelijke radio. “Gen-Z is al niet bediend en acht minuten lang reclame uitzenden is ook niet meer van deze tijd. Ja, op Yoursafe gaan we ook adverteren, maar ik hoop niet dat we ál die spotjes gaan doen. Ik geloof heel erg in wat je in podcast ziet: ze sponsoren een programma en in het programma wordt een product aangeprezen.”

