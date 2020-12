Felix Meurders is zaterdag voor het laatst te horen op NPO Radio 2. De presentator van ‘Spijkers Met Koppen’ maakt de overstap naar NPO Radio 5, waar hij het wekelijkse programma ‘FM op 5’ gaat maken. Felix was liefst 25 jaar lang te horen op Radio 2.

Vanaf het nieuwe jaar presenteert Felix elke zaterdag tussen 10:00 en 12:00 uur zijn nieuwe programma op Radio 5. Daarin praat hij met luisteraars die op zaterdag iets bijzonders meemaken. Daarnaast zit in het programma elke zaterdag een geheim telefoonnummer verstopt. Degene die Felix daarop als eerste belt, staat een ‘smakelijke verrassing te wachten’, aldus BNNVARA vandaag.

“Verheug me erop’

“‘FM op 5′ wordt een programma waar zowel mijn journalistieke als muzikale kwaliteiten bij elkaar komen”, zegt Felix over zijn nieuwe programma. “Ik verheug me erop. Maar eerst zaterdag mijn laatste uitzending naast Dolf. Ik heb altijd erg genoten van Spijkers. Het was voor mij een feest, mijn zaterdagse uitje. Misschien ga ik het nog missen, maar ik denk het niet want ik ga met iets heel moois beginnen.’

Willemijn Veenhoven neemt vanaf januari het stokje over van Felix, als nieuwe presentator van ‘Spijkers Met Koppen’.

Foto: Tom Cornelissen | BNNVARA